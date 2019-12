Futuros de Wall St indicam abertura em queda com esfriamento de rali no fim do ano

REUTERS/Bryan R Smith

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos caíam nesta terça-feira, depois de recuarem de recordes na sessão anterior, com um rali em Wall Street, alimentado pelo otimismo em relação ao progresso comercial EUA-China, fraquejando nos últimos dias da década.

O assessor comercial da Casa Branca Peter Navarro disse na segunda-feira que a fase 1 de um acordo comercial sino-americano provavelmente será assinado na próxima semana. O comentário veio horas depois de o South China Morning Post informar que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He viajaria a Washington nesta semana.

Depois de registrar ganhos saudáveis ​​durante a maior parte de dezembro, os três principais índices de ações ignoraram os comentários e tiveram na véspera seu pior dia em mais de quatro semanas. O índice S&P 500 fechou a segunda-feira no nível mais baixo desde 20 de dezembro.

Por volta de 9h33, os futuros do Dow Jones caíam 0,08%, os futuros do S&P 500 cediam 0,06%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 perdiam 0,11%.

A expectativa é que os volumes de negociação permaneçam fracos em uma semana abreviada pelo feriado do Ano Novo, com poucas outras grandes atualizações previstas no acordo comercial.

Apesar da queda de segunda-feira, o S&P 500 ainda está no caminho de seu melhor ano desde 2013 e seu melhor de dezembro em nove anos, também impulsionado por uma política monetária frouxa do Federal Reserve e indicadores econômicos relativamente positivos.