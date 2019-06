CAIRO (Reuters) - O movimento Houthi, do Iêmen, disse que lançou neste domingo ataques com drones contra os aeroportos de Abha e Jizan, no sul da Arábia Saudita, de acordo com a emissora de TV do grupo, Al-Masirah.

Não houve uma confirmação imediata dos sauditas sobre os ataques.

Os Houthis, grupo alinhado ao Irã, já lançaram diversos ataques contra Abha e Jizan nas últimas duas semanas.

Por Mohamed El-Sherif