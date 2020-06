Amazon compra la empresa de vehículos autónomos Zoox por 1.000 millones

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Amazon en el centro logístico de la empresa en Boves, Francia, el 5 de noviembre de 2019. REUTERS/Pascal Rossignol

26 jun (Reuters) - Amazon.com Inc ha acordado pagar más de 1.000 millones de dólares para comprar la “startup” de vehículos autónomos Zoox Inc, informó el jueves The Information, en una operación que ampliaría la presencia del gigante del comercio electrónico en la tecnología de este tipo de vehículos.

El medio, que basó su información en fuentes consultadas, no mencionó el precio exacto de la compra y agregó que es poco probable que Amazon lo revele cuando se anuncie el acuerdo, lo cual probablemente tendrá lugar el viernes.

La mayoría de los inversores de Zoox recuperarán su dinero y algunos obtendrán una rentabilidad positiva, agregó The Information. Lux Capital, Entre los inversores se encuentran DFJ y el cofundador de Atlassian, Michael Cannon-Brooks.

Amazon y Zoox no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Información de Vishal Vivek desde Bengaluru; editado por Krishna Chandra Eluri; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk